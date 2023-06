Futuro Monza, chi acquisirà il club dopo Berlusconi? C'è Marinakis

Dalla C a Palladino

Tra lo smarrimento della squadra ("Mi ha sempre fatto sentire parte della famiglia. Eternamente grato a lei, presidente", le parole del tecnico Palladino affidate ai social), e la commozione del club ("Perché la sua forza è stata non fermarsi mai, sognare e inseguire sempre nuovi traguardi. Per Monza e tutti i monzesi è stato l’uomo dei sogni. Grazie a lei, presidente, è stato tutto romantico", il toccante comunicato), sta per concludersi così il capitolo finora più importante della storia biancorossa. Dall’arrivo nel 2018 di Silvio Berlusconi (con la nomina del fratello Paolo a presidente l’anno successivo), alla conquista dell’undicesimo posto in Serie A al termine di questa stagione, passando velocemente dalla Serie C alla B, fino alle prestigiose vittorie in campionato contro Juve, Inter e Napoli. Una scalata rapida e vincente, sostenuta da un importante investimento economico e alcune intuizioni illuminate, come la promozione dalla Primavera del tecnico Raffaele Palladino dopo l’avvio stentato e l’esonero di Giovanni Stroppa (un solo punto nelle prime sei giornate).

Chi è Marinakis

Molto ricco, grande appassionato di calcio e uomo politico di successo (posizionato nel centrodestra, è stato rieletto membro del consiglio comunale del Pireo). L’armatore ed editore greco (possiede una delle flotte mercantili più grandi del mondo ereditata dal padre, nonché tv, radio e giornali), 55 anni, è già proprietario dell’Olympiacos in Grecia e del Nottingham Forest in Inghilterra (acquistato nel 2017 e portato dalla Championship alla Premier League). Grandi progetti, qualche ombra come il coinvolgimento in un’inchiesta della Federazione greca su alcune partite truccate e calcioscommesse, acquisti rumorosi sul mercato (ha portato Marcelo e James Rodriguez al Pireo, mentre in Premier sono arrivati giocatori come Remo Freuler dall’Atalanta, Renan Lodi dall’Atletico Madrid e l’ex portiere del Real Madrid Keylor Navas) e sempre alla ricerca di nuovi affari e nuovi mercati dove investire. Ha lavorato a stretto contatto con Lina Souloukou, nuova Ceo della Roma, dal 2018 al 2022,e con François Modesto, uomo mercato con un passato da giocatore nel Cagliari che l’anno scorso è diventato il nuovo direttore dell’area tecnica del Monza ("L’ho scelto perché lo ritengo molto valido. Voglio farlo lavorare un po’", furono le parole di Galliani). La società brianzola si appresta quindi ad aprire un nuovo capitolo della propria storia. L’ultima intuizione sportiva di Berlusconi.