Monza, Gagliardini dopo la Lazio: "Pari giusto, Palladino farà strada"

Pareggio risultato giusto. Palladino? Farà strada

"Siamo venuti qui consapevoli della nostra forza, loro erano in difficoltà, noi abbiamo guidato per lunghi tratti ma il risultato giusto è il pareggio". Infine una battuta sull'allenatore: "Rapporto con Palladino? Il mister mi aiuta, ma si vede che farà strada. Ha tutto per ambire a grandi squadre, tratta tutti allo stesso modo, oggi ci ha preparato bene e sono contento per la società che ci supporta sempre".

Le parole di Palladino: "Emozionato per la prestazione, ci dà slancio"

Anche l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha commentato il pareggio con la Lazio: "Ci serviva una prestazione così contro una grande squadra e siamo felici. Venivamo da due prestazioni, con Inter e Atalanta in cui abbiamo lasciato a desiderare - afferma il tecnico ai microfoni di Dazn - ma oggi abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi mi hanno fatto emozionare per come hanno giocato". E così, mentre la Lazio a fine partita è stata fischiata dalla Curva Nord, al Monza "questa partita dà slancio. Potevamo perderla ma ci dà consapevolezza per il campionato", afferma Palladino. Nessun confronto però con l'annata passata: "Ogni stagione è una stagione a sé - prosegue Palladino -, non bisogna mai fare il paragone con quelle passate. I ragazzi lo sanno, così come la società; il Monza deve continuare a crescere, ad esprimere gioco e giocarsela con tutte.Il nostro campionato e la nostra crescita passano attraverso queste prestazioni". Infine una battuta su Gagliardini, autore del gol valso il pareggio: "Gagliardini poteva essere già a 3 gol. E' un ragazzo che ha il gol nelle corde, ma al di là di Roberto dobbiamo alzare il livello e dobbiamo crederco un po' di più".