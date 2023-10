“Galliani e la Papu Dance?”: il giudizio di Gomez è tutto da ridere

REGGIO EMILIA - Debutto con vittoria per il Papu Gomez con la maglia del Monza: l'argentino ha esordito nel successo biancorosso per 1-0 sul campo del Sassuolo, subentrando a Kyriakopoulos al 75'. Un risultato che esalta la truppa di Adriano Galliani, reduce dall'esilarante balletto che lo ha visto protagonista proprio con Gomez sulle note della canzone "Baila come El Papu", creata dal trio Gli Autogol.