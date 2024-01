Monza, Palladino: "Valentin Carboni è un super talento, va protetto"

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Inter. L'allenatore si è detto fiducioso di poter conquistare i primi punti contro una big in questo campionato: "È una grande prova di maturità, contro una squadra molto forte, anche più forte della passata stagione. Ha il miglior attacco e la miglior difesa, è la prima in classifica: quale miglior partita per fare una grande prova di maturità. Sappiamo che, contro le big, abbiamo fatto un girone di andata in cui ci è girato male in qualche occasione. Ma domani voglio una squadra ambiziosa, leggera, sfrontata: voglio ragazzi che vanno in campo con grande personalità. Mi piacerebbe vedere un Monza di slancio, ma ho visto una bellissima settimana".