Monza, sipario sul Papu Gomez. Ricorso respinto

Rebus e certezze, in una vigilia speciale. Era nell'aria che stesse calando il sipario sulla stagione del Papu Gomez, rientrato in Italia praticamente per una toccata e fuga in quel Monza che lo aveva corteggiato a lungo. La squalifica di due anni per doping dell'argentino - risalente ai tempi del Siviglia e ratificata lo scorso autunno - non produce dietrofront: ieri è stato esplicito Raffaele Palladino, che ha potuto utilizzare Gomez solamente per due spezzoni di partita in ottobre. «Il ricorso è stato respinto», rispondeva ieri l'allenatore del Monza prima di dirigere la rifinitura e partire per Genova. Lo attende una serata a Marassi, con Alberto Gilardino come avversario: i due sono stati compagni di squadra nello Spezia, sei anni fa, e con loro c'era anche Pessina ora capitano del Monza. Oggi Palladino e Gilardino sono separati tre punti in classifica. A conti fatti, si tratta di quelli della partita di andata risolta da Mota Carvalho.