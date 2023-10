Doping Papu Gomez, il Monza: "Ricevuta notifica di positività"

MONZA - Dopo i rumors, l'ufficialità. Il Papu Gomez è stato squalificato per due anni per doping dalla FIFA. L’ha confermato il Monza che però non ha ancora preso una decisione sul futuro dell'attaccante con un passato tra Atalanta e Siviglia. O meglio: il club ha ricevuto la notifica della positività dell’argentino con annessa squalifica, ma ha preso tempo per capire come muoversi in attesa di un eventuale ricorso o lo svincolo. Lo si evince da un comunicato che riguarda il 35enne, tornato in Italia da una manciata di settimane.