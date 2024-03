Papu Gomez dopo il ricorso respinto: "Lotterò fino all'ultimo momento"

Il Monza di Raffaele Palladino ha perso definitivamente il Papu Gomez , fantasista che ha giocato appena due spezzoni di partita lo scorso ottobre e poi è stato costretto a fermarsi per il caso doping , esploso ad un anno di distanza dai fatti risalenti alla sua esperienza con il Siviglia . Tramite le sue Instagram Stories, l'ex Atalanta ha confermato quanto riferito dal tecnico dei brianzoli alla vigilia della traferta di Genova, ribadendo che non si fermerà qui.

Caso doping, Papu Gomez: "Ricorso respinto, notizia super dolorosa"

Papu Gomez, dopo essersi visto respingere il ricorso contro la squalifica di due anni per doping, ha voluto ringraziare i fan attraverso i suoi canali social ufficiali, per i tantissimi messaggi arrivati in queste ore, senza dimenticare le prossime tappe della difficile battaglia legale che lo vede protagonista: "Ciao a tutti. Come sapete, hanno respinto il ricorso. È una notizia super dolorosa e mi delude molto. Con il mio gruppo di lavoro e i miei avvocati continueremo a lottare fino all’ultimo momento per tornare a giocare - ha ribadito il calciatore del Monza -. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto. Eccoci qui, nonostante le difficoltà, più forti che mai".