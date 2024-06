Monza, ufficiale: Alessandro Nesta è il nuovo allenatore

(Foto: credit to acmonza.com)

Galliani: "Nesta maturo, non c'è due senza tre"

Adriano Galliani, punto di riferimento del club brianzolo, ha presentato così Alessandro Nesta, dinanzi al centro sportivo della formazione biancorossa: "L'allenatore del Monza sarà Alessandro Nesta, che dal 1° luglio assumerà l'incarico di allenatore della prima squadra. Superfluo presentare Alessandro Nesta, giocatore grandissimo, che nel Milan di Silvio Berlusconi ha vinto 2 Champions, 2 Supercoppe Europee, Mondiale per Club, Scudetti, Coppa Italia e Supercoppe italiane. Grandissimo giocatore e allenatore cresciuto, da Miami al percorso di Frosinone, fino alla Reggiana. Lo consideriamo assolutamente maturo, anche se qualcuno dice che non ha mai allenato in Serie A. Ricordo agli scettici che Arrigo Sacchi, primo allenatore scelto da Berlusconi al Milan, non aveva mai allenato in Serie A. Raffaele Palladino, il nostro ultimo allenatore, non aveva mai allenato in Serie A. Siccome non c'è due senza tre, mi auguro che Nesta abbia la stessa sorte e le stesse capacità di Arrigo Sacchi e Raffaele Palladino".