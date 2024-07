Monza, Nesta si presenta: "Per me significa molto essere qui"

Il nuovo allenatore del Monza, Alessandro Nesta , è stato presentato questa mattina: "Per me significa molto essere qui, ho lavorato molto e spero di essere preparato per la Serie A". Al suo fianco c'era l'ad Adriano Galliani: " Lavorare con lui è un piacere - ha aggiunto Nesta - ma anche una responsabilità doppia e la sento. Vedo la mano del presidente Berlusconi , basta pensare al centro sportivo che è tanta roba".

Monza, le parole di Nesta e Galliani

Sugli obiettivi, l'erede di Palladino ha aggiunto: "Galliani per ora non mi ha chiesto niente, sono passati venti anni e siamo qui per un'altra conferenza di presentazione. Insieme abbiamo vinto e perso tanto, siamo caduti e ci siamo rialzati. Con lui c'è un rapporto bellissimo ed è stupendo essere qui". Galliani ha aggiunto: "C'era una short list di tre allenatori e abbiamo scelto Nesta. Con Berlusconi il Monza è arrivato in Serie A, cosa che non era mai successo. La promozione è stata la sua ultima grande gioia. Siamo qui per onorare la sua memoria".