Nesta è una furia dopo Monza-Milan: "Così si sta rovinando il calcio"

Alessandro Nesta non ha usato giri di parole per commentare la sconfitta del suo Monza contro il Milan. Palpabile il disappunto per il gol non convalidato a Mota per un precedente fallo di Bondo su Theo Hernandez: "Vado via dallo stadio con rabbia e orgoglio per i miei ragazzi. Peccato per il risultato, il primo tempo potevamo fare quattro gol. Uno lo abbiamo fatto e ce lo hanno annullato. Come con l'Atalanta. Si sta rovinando il calcio. Il calcio è un gioco di contatto. Si deve tornare a giocare come un tempo. Alla gente non piace vedere le partite spezzettate da mille falli. Ora si pensa all’unghia, al centimetro. Dopo Bergamo gli arbitri ci hanno mandato un messaggio per chiederci scusa. E poi, oggi: il fallo di oggi che fallo è? Il calcio lo stanno complicando".