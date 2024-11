Monza-Milan diretta Serie A: segui la partita di campionato LIVE

MONZA - Monza-Milan è inevitabilmente la partita di Silvio Berlusconi. È anche la gara delle emozioni per Alessandro Nesta, che sfida il suo passato, e Daniel Maldini, che ha il Diavolo nel DNA. Fonseca cerca riscatto dopo il ko contro il Napoli, il Monza invece va a caccia dei tre punti che mancano da due giornate: segui in diretta il match .

20:15

Fonseca: "Leao? Non entro nei dettagli"

Fonseca a Sky: "Leao? Abbiamo due partite importanti e devo gestire la squadra, non voglio entrare nei dettagli. Penso che questa sia la squadra giusta, pensando anche alla gara contro il Real Madrid".

20:01

Monza, la formazione ufficiale

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Mari, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta.

19:44

Curiosità Monza

Il Monza ha pareggiato l’ultima gara casalinga contro una squadra lombarda in campionato (1-1 contro l’Inter lo scorso 15 settembre) e non è mai rimasta imbattuta in due partite interne di fila contro queste formazioni in Serie A.

19:32

La formazione ufficiale del Milan: ancora fuori Leao

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. Allenatore: Fonseca.

19:25

I numeri di Monza-Milan

Monza e Milan non hanno mai pareggiato in quatto precedenti in Serie A: tre successi rossoneri sono stati seguiti dalla vittoria dei brianzoli nel confronto più recente, lo scorso 18 febbraio, 4-2 all’U-Power Stadium.

U-Power Stadium, Monza