Monza esonerato Nesta: al suo posto Salvatore Bocchetti, è ufficiale

Alessandro Nesta non è più l'allenatore del Monza. La società, ultima in classifica, ha infatti pubblicato una nota ufficiale in cui ha annunciato di aver sollevato dall'incarico il tecnico, che in diciassette giornate ha raccolto dieci punti. Decisiva la sconfitta casalinga contro la Juventus. Al suo posto Salvatore Bocchetti: il club ha ufficializzato il suo arrivo con un contratto fino al 30 giugno 2027.