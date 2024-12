Monza-Juventus diretta serie A: segui la sfida di oggi LIVE

Thiago Motta vuole continuità: questo chiede il tecnico alla sua Juve nella sfida contro il Monza di Nesta in emergenza. Il 4-0 con il Cagliari in Coppa Italia ha dato ottimi segnali, ma in campionato i bianconeri vengono da quattro pareggi consecutivi e devono cambiare marcia. Segui la partita in tempo reale con noi.

20:26

Giuntoli sul mercato della Juve

“Ci stiamo guardando intorno - le parole di Giuntoli sul mercato a Dazn - Hancko è un buon calciatore che stiamo seguendo da un po’ di tempo, ma siamo alla finestra ad aspettare che si scoprano le carte. Sicuramente in difesa dobbiamo fare qualcosa. Koopmeiners? Quando abbiamo immaginato la squadra abbiamo cercato di mettere più tasselli possibili, ma ovviamente la completezza della squadra arriverà nei prossimi mercati perché tutto insieme non si poteva fare. Koopmeiners è un calciatore molto disponibile, siamo contenti di averlo con noi e siamo sicuri che fare una parabola ascendente importante. Uscite? In questo momento il nostro desiderio è sopperire alle assenze gravi che abbiamo avuto. Sinceramente non vorremmo muovere nessuno, poi dipende dal mercato, ma vorremmo restare così. Milik? Contiamo di averlo a disposizione per i primi di gennaio, sta andando molto bene”.

20:18

Nesta: "Dobbiamo fare una partita tosta"

"Ci interessa lo spirito visto contro l'Udinese - le parole di Nesta a Dazn nel prepartita - . A Lecce ci siamo complicati la partita, non possiamo sbagliare l'approccio. Bisogna fare una partita tosta, poi il baricentro lo determinerà la partita. Dobbiamo avere coraggio, abbiamo grande rispetto dell'avversario, ma dobbiamo fare una buona partita. Bisogna essere compatti in alcune zone di campo per poi risalire e ricacciare indietro gli avversari. Dobbiamo essere pronti a fare una partita aggressiva e tosta. Ultimamente abbiamo preso gol evitabili e stupidi, dobbiamo evitare errori perché la Juve è forte e non perdona. Birindelli? Andrà a cercare spazi a lui idonei".

20:04

Monza ultimo in classifica

L'Atalanta ha battuto l'Empoli 3-2 e si è ripresa la vetta della classifica, a quota 40 punti. Il Monza invece affronta la Juve da ultima in classifica, a soli 10 punti.

Guarda la classifica completa

19:49

Monza-Juve, le formazioni ufficiali

MONZA (4-4-2): Turati, Caprari, Pedro Pereira, Birindelli, Pablo Mari, D’Ambrosio, Bondo, Bianco, Carboni, Dany Mota, Kyriakopoulos. Allenatore: Alessandro Nesta.?

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Locatelli; Conceicao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

19:40

Di Gregorio torna da ex a Monza

Quattro stagioni da protagonista, la scalata dalla serie B alla serie A, il premio di miglior portiere del campionato poi il salto alla Juve e ora la prima volta da ex. Sarà una serata speciale per Michele Di Gregorio che torna a Monza per la prima volta dopo il quadriennio in biancorosso che l’ha proiettato nel mirino della Signora.

19:33

Juve, 10 pareggi in 16 giornate

Sono già dieci i pareggi in sedici giornate di campionato per la squadra di Thiago Motta. Secondo le statistiche di Opta, in Serie A solamente due squadre hanno chiuso la stagione nei primi 5 posti in classifica dopo aver pareggiato almeno 10 delle prime 16 partite di campionato: la Roma (10 pareggi nel 1954/55) e l'Inter (12 nel 2004/05)

19:27

Monza-Juve, le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Mari, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Sensi, Caprari; Mota Carvalho. All. A. Nesta. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Pedro Pereira, D'Ambrosio, Colombo, Postiglione, Martins, Ciurria, Forson, Maric. Indisponibili: Caldirola, Cragno, Djuric, Gagliardini, Pessina, Petagna, Valoti, Vignato. Squalificati: Maldini. Diffidati -.

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, N. Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. T. Motta. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Cambiaso, Thuram, Fagioli, Adzic. Indisponibili: Milik, Bremer, Cabal, Rouhi, Douglas Luiz, Weah. Squalificati -. Diffidati: Fagioli, Locatelli.

Monza U-Power Stadium