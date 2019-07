Napoli, inizia la nuova stagione... sotto la bufera!

DIMARO FOLGARIDA - Quarantuno giorni dopo l'ultima partita di campionato, il Napoli è tornato ad allenarsi. È cominciata oggi pomeriggio la seconda stagione di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra. Venticinque i calciatori convocati dal tecnico dei partenopei per la prima fase di preparazione a Dimaro Folgarida.

Napoli, primo allenamento di Ancelotti: subito il pallone

Ritiro Napoli, è tutto pronto: Dimaro si colora d'azzurro

Napoli, applausi per Callejon

Tanti i giovani che attualmente fanno parte della "comitiva". Un po' alla volta, però, lasceranno il posto ai "big". I primi ad arrivare oggi all'hotel Rosati, quartier generale degli azzurri, sono stati Di Lorenzo, Maksimovic e Rog, seguiti da Ghoulam e Callejon, il più applaudito dai cento tifosi circa presenti già in Val di Sole. Il volto nuovo è senza dubbio Giovanni Di Lorenzo, acquistato nel mercato estivo per giocare come esterno di destra.

Ritiro Napoli: l'arrivo degli azzurri a Dimaro

Primo allenamento del Napoli sotto la bufera

Ancelotti ha preso il treno per raggiungere Trento. Purtroppo è arrivato con un'ora di ritardo e quindi l'allenamento, previsto per le 17.30, è cominciato alle 18. Giusto il tempo di iniziare, che è arrivata la bufera. "Allenamento bagnato, allenamento fortunato", qualcuno ha gridato dagli spalti.

Ora Ancelotti, in Trentino, spera di abbracciare James Rodriguez. La stella del Real Madrid ha scelto l'azzurro per la prossima stagione e potrebbe sbarcare a Dimaro dopo il 20 luglio. Addirittura il colombiano potrebbe fare coppia in attacco con Icardi, considerato che l'Inter lo ha messo in vendita e che De Laurentiis "ci ha fatto un pensiero". Nel primo giorno di preparazione, gli azzurri hanno cominciato con lavoro in palestra. Poi subito in campo per una sfida a metà campo, dieci contro dieci. Domani doppia seduta di lavoro. (ITALPRESS)