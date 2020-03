Hysaj: "Siete a casa? Giocate con me e Mario Rui alla PlayStation"

NAPOLI - Visto l'aumento del numero di contagi da Coronavirus in tutta Italia, i cittadini sono stati caldamente invitati a rimanere nelle proprie abitazioni, e di uscire di casa solamente per serie motivazioni. La noia, in una situazione di questo tipo, può facilmente prendere il sopravvento. In aiuto di tifosi e sportivi, è accorso Hysaj, che sul proprio profilo Instagram ha invitato i propri followers a non uscire di casa, spendendo il proprio tempo, per esempio, a giocare con la PlayStation: "Ragazzi, dato che dobbiamo stare a casa ci possiamo intrattenere giocando a COD (Call of Duty, ndr) insieme al mio amico Mario Rui. Vi aspettiamo".