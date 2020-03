Napoli, Meret e Llorente tornano in gruppo: venerdì di riposo

NAPOLI - Mattinata di allenamento per il Napoli, una delle poche squadre che continua ad allenarsi nonostante l'emergenza coronavirus. Gli azzurri continuano a preparare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, al momento in programma mercoledì 18 marzo in casa del Barcellona e in un Camp Nou a porte chiuse. Per gli azzurri di Gattuso attivazione a secco con circuito atletico specifico, quindi lavoro tecnico-tattico e partita a campo grande. Chiusura con esercitazioni al tiro. Terapie e palestra per Maksimovic, mentre Malcuit ha svolto lavoro personalizzato sul campo 2. Palestra e lavoro personalizzato per Elmas e Milik. Mentre Meret e Llorente hanno svolto parte di allenamento con la squadra e parte in palestra. Venerdì giornata di riposo per gli azzurri. (In collaborazione con Italpress)