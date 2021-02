Lady Mertens e quella dedica a Dries: "Non posso scappare da lui"

Dries Mertens ha molto da festeggiare: non è solo tornato titolare dal primo minuto nella gara contro il Benevento (vinta poi per 2-0), ma ha anche staccato la sua 250esima presenza con la maglia azzurra in Serie A. E quale modo migliore per celebrare che segnare il primo gol che ha sbloccato il match? Il belga ha ritrovato il campo e il sorriso e anche la moglie, Kat Kerkhofs, ha voluto omaggiarlo con una storia speciale su Instagram.