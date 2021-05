Spalletti al Napoli: ecco tutte le cifre dell'operazione

Un contratto non si firma così su due piedi, soprattutto se dentro tutte quelle pagine ci sono cavilli e clausole da dover (ri)sistemare: però una sfida non può cominciare senza aspettare che arrivi la fumata bianca. Luciano Spalletti ora che ha firmato sa bene cosa l’aspetta, in questo biennio in cui vorrà probabilmente rifarsi di quello precedente, consumato standosene a casa, però depotenziato da una passione. Ma ora si può ripartire e dopo aver messo ordine in quel brogliaccio ch’è stato svelato nei punti e nelle virgole, l’idea è limpidamente stampata tra le righe bianca: in silenzio, o magari sussurrandoselo, per cominciare gli piacerebbe tanto almeno rientrare ad essere protagonista tra le prime quattro, ruolo che il Napoli ha assaporato solo nel finale di stagione, dalla trentacinquesima alla trentaseisima, uscendo poi defintivamente alla trentottesima, quella di una sentenza che ha sottratto dai conti del club 50 milioni di euro.

Le cifre del contratto di Spalletti I dettagli, si sa, rappresentano elementi marginali (ma non sempre trascurabili), di una trattativa che non si è chiusa per sfinimento, anche se quattro giorni non sono pochi: il Napoli e Spalletti si sono detti ciò che dovevano, hanno avuto modo di disquisire sulla durata dell’accordo, sulla entità economica (che oscilla intorno ai tre milioni di euro) e poi hanno sistemato gli autografi utili per dare validità ad un rapporto nuovo. Carteggio pronto, valutato dai legali, correzioni apportate e Spalletti-day ufficialmente datato per venerdì 28 maggio: comincia adesso la sua avventura, densa di motivazioni, anche di aspettative.