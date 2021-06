Zielinski: "Napoli, peccato per la Champions. Ora penso all'Europeo"

ROMA - Piotr Zielinski, dal ritiro della nazionale polacca in vista di Euro 2020, è tornata sulla stagione appena terminata con il Napoli: "Per me, in termini di statistiche e di numeri, è stata una stagione di successo. Ho fatto qualche gol e fornito qualche assist, ma il traguardo Champions che ci eravamo prefissati come squadra purtroppo non l'abbiamo raggiunto. Ad ogni modo ora me ne sto dimenticando perché davanti a noi c'è un torneo estremamente importante come l'Europeo e mi voglio concentrare solo su quello" ha concluso il trequartista.