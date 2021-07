De Luca a Insigne e Immobile: "Avete onorato la Campania"

NAPOLI - Dalla vittoria di Wembley fino al Quirinale e al pullman scoperto per le strade di Roma, rigorosamente con la Coppa dell'Europeo portata in trionfo, fino alle meritate vacanze a Ibiza e al filo diretto con il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Queste, riassunte, le ultime ore di Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, alfieri non solo di Napoli e Lazio, ma anche di una Regione che ha dato tre interpreti alla Nazionale, compreso anche Gianluigi Donnarumma. "Avevo voglia di sentirvi e farvi i complimenti" ha esordito De Luca nella videochiamata in diretta con Insigne e Immobile, "oltre a ringraziarvi come campani, meridionali e napoletani. Ci avete fatto onore e ci avete fatto divertire. Con il cuore volevo dirvi grazie per quello che avete fatto e per la bella immagine che avete dato dell'Italia" ha aggiunto ancora De Luca, a cui ha risposto per primo l'attaccante della Lazio Immobile: "Per noi è stato un onore portare la nostra terra in giro per l'Europa, poi vincere è stato il massimo".