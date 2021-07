Diretta Napoli-Bassa Anaunia, ore 17.30: la probabile formazione degli azzurri

DIMARO - Tutto pronto per la prima uscita stagionale del nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri affronteranno, alle 17.30 in amichevole a Dimaro la Bassa Anaunia, squadra del campionato Promozione del Trentino. Avversari già affrontati e sconfitti l'estate del 2017. Quel match terminò 17-0, con Dries Mertens mattatore assoluto e autore di cinque reti. Oggi il belga sarà assente, come Insigne, Meret, Di Lorenzo, Ospina, Lozano, Fabian e Zielinski (in arrivo domani a Dimaro). Il tecnico toscano potrà però contare su diversi titolari (Koulibaly, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Elmas, Osimhen, Ounas, Petagna e Politano) e inizierà a provare sul campo i suoi schemi. Segui live sul nostro sito la diretta della gara tra Napoli e Bassa Anaunia.