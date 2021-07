Il tiraggiro di Insigne sulla Treccani, polemica social: "E Del Piero?"

"Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare". Questa è la definizione che la Treccani dà del "Tiraggiro", entrato nella categoria dei neologismi. Dai piedi di Lorenzo Insigne alla nota enciclopedia: perché è il capitano del Napoli ad aver portato alla ribalta nazionale (anche con la maglia dell'Italia) quello che da anni è un suo marchio di fabbrica, un segno distintivo, a tratti un'ossessione. Naturalmente il neocampione europeo non è stato, non è e non sarà l'unico giocatore ad esaltare questa particolare conclusione e sui social si è subito scatenata una accesa polemica che vede contrapposte due fazioni: quella del tiraggiro di Insigne e quella del gol "alla Del Piero".