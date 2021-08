Napoli, il labiale di Spalletti a Petagna dopo il gol

GENOVA - È l'84' di Genoa-Napoli, il risultato è di 1-1 e c'è un calcio di punizione per gli azzurri dal vertice destro dell'area rossoblù: batte Mario Rui e Petagna, in campo da meno di due minuti, gira in rete di testa, regalando il successo a Luciano Spalletti. Proprio il tecnico toscano è protagonista di un siparietto con l'attaccante ex Atalanta e Spal, coinvolto in alcune trattative di mercato: "Tu resti qui", l'eloquente attestato di stima dell'allenatore.