Lozano vuole andare via? I tifosi del Napoli si spaccano

“M’importa poco delle dichiarazioni di Lozano. Mi interessa soltanto che in campo dia tutto”. È soltanto uno dei tanti commenti che i tifosi del Napoli hanno pubblicato sui social dopo le parole del Chucky, desideroso di giocare in un club ancora più grande di quello azzurro . “Quanto guadagna Lozano? Quanto guadagna Politano ? Chi gioca titolare tra gli ultimi due? Arrivederci” scrive un altro utente. C’è poi chi fa un parallelo con quello che, oramai, è a tutti gli effetti un figlio di Napoli: “Mi viene in mente Mertens , un ragazzo che sta qui da 8 anni. Ognuno può andare via dove vuole se non sta più bene, però mi vengono in mente gli 8 anni di interviste di Ciro, interviste sempre piene di parole d’amore”.

Lozano-Napoli, la reazione dei tifosi

Qualcuno cerca invece di essere il più razionale possibile: “Lozano ambisce ad un club più importante, quindi? Quale sarebbe il problema? L'ambizione nella vita è tutto. Ma per ambire a club più importanti deve gioco forza imporsi a Napoli, cosa che è riuscito a fare solo nella prima parte della scorsa stagione”. “È un buon giocatore, ma a parer mio - il punto di vista di un altro utente - non ha mostrato tutto il suo potenziale qui a Napoli. È lecito ovviamente che sogni una piazza ancor più grande (il calciatore è un lavoro), ma fossi in lui mi concentrerei sul diventare titolare inamovibile a Napoli. Tutto qui”. Si tira in ballo anche Insigne, ancora in stallo sulla questione rinnovo: “Lozano non è napoletano, non ha radici qui. Legittimo il suo desiderio di ‘un club più grande’. Detto ciò, chi non è contento, anzi felice e soddisfatto, di giocare in un club come il Napoli, per me può andare tranquillamente. Che si chiami Insigne o Lozano”.