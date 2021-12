Il Napoli ha convinto la Uefa: nuovo giro di tamponi per il Leicester

NAPOLI - Con il Covid non si scherza: ci sono una decina di persone positive o sospette che il Leicester ha dovuto lasciare in Inghilterra e il Napoli è preoccupato. Lo ha fatto presente stamattina all’Uefa, lo ha ricordato nel corso della riunione pre-partita e poi ha chiesto e ottenuto che il Leicester procedesse con nuovi tamponi: gli ultimi, quelli di 72 ore, potrebbero non aver svelato eventuali nuovi casi, che in cluster si possono verificare.