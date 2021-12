Spalletti, la strategia vincente per rivitalizzare il Napoli

NAPOLI - Amir Rrahmani, imprescindibile figura della difesa del Napoli che domenica con il Milan ha interpretato una partita da Oscar, è stato trattato come una specie di turista fino al 23 dicembre 2020: in 14 partite del precedente campionato, più 6 della fase a gironi di Europa League, non aveva giocato mai. Neanche un secondo. Neanche un istante. Salvo poi esordire per 3 minuti a Cagliari il successivo 3 gennaio, dopo la pausa di Natale, e cominciare gradualmente una scalata che Spalletti, alla vigilia della partita con l'Atalanta, ha così consacrato: "E' uno dei leader della squadra". Bella storia la sua, cioè brutta storia divenuta poi cigno, nonché il simbolo di un manipolo di valorosi che tanto per romanzare in punta di penna napoletana verrebbe da paragonare ai letterari poliziotti Bastardi (di Pizzofalcone) di De Giovanni: gente ritenuta bollita e finanche incapace che all'improvviso ha ricominciato a vincere. Questa è la storia di Amir, Juan Jesus, Malcuit, Lobotka, Elmas e Petagna: quelli di San Siro.