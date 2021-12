Ounas rapinato a Napoli, fermato un sospettato: non l'aveva riconosciuto

È stato fermato a Napoli un uomo sospettato di essere l'autore della rapina a mano armata ai danni di Adam Ounas. Il malvivente sarebbe stato incastrato dalle ricostruzioni video delle telecamere nei pressi dell'abitazione dell'attaccante azzurro. Le indagini sono state svolte dalla Digos e dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinate dal pm Antonello Ardituro. L'arma usata per la rapina era una pistola giocattolo. Il fermato ha 44 anni ed era affidato in prova ai servizi sociali dopo una condanna per rapina. Pare non si fosse accorto che la sua vittima era l’attaccante del Napoli.