Napoli, Spalletti: "Mai preso la gara in mano, occasione persa"

CAGLIARI - "È stata una partita complicata, il Cagliari meritava di più o forse meritavamo meno noi . Non abbiamo mai preso in mano la partita, anche se il possesso l’abbiamo avuto. Siamo contenti del risultato finale perché dopo le sfide di Champions e Europa League succede un po’ a tutti di perdere qualcosa dal punto di vista della qualità". Analizza così l' 1-1 del Napoli contro il Cagliari Spalletti , tutto sommato soddisfatto del punto per come si era messa la gara. "Non dite più che siamo tutti perché ogni volta succede la fine del mondo e perdiamo i calciatori. Osimhen è stato bravo a mettersi a disposizione , fino all’ultimo era a rischio, lo stesso Fabian Ruiz , che sentiva un dolore. Sono ragazzi eccezionali sotto questo aspetto, ma noi dobbiamo fare di più perché se non usiamo la qualità poi sono gli altri a prendere le decisioni" ha aggiunto a Dazn il tecnico.

Spalletti spiega la discussione con Elmas

"Occasione persa? Sì, ma funziona così. Dire che era importante è una banalità, lo era per noi, per i nostri tifosi e per la nostra città, ma non ci è riuscito di prendere la partita in mano anche per bravura del Cagliari", ha proseguito Spalletti che poi spiega la discussione avuta con Elmas durante la partita: "Mi è capitato lì per una situazione capitata venti secondi prima, ma con i ragazzi ci si capisce ormai. Siamo stati titubanti nell’iniziativa, nei contrasti, il calcio va in questa direzione e dobbiamo rendercene conto. Le ultime partite saranno complicate, soprattutto nei campi dove le altre lottano per non retrocedere. Queste squadre qui hanno messo calciatori dentro che danno entusiasmo e motivazioni nuove, quindi sarà difficile".

Spalletti sul calendario del Napoli

"Barcellona, Lazio e poi Milan? Le emozioni ci saranno, speriamo di viverle con calciatori a posto perché la palla la fanno viaggiare loro. Saranno partite bellissime, che si sognano da bambini e che ho aspettato una vita per giocarle", ha concluso Spalletti.