Vinicio festeggia i 90 anni con il Napoli: "Questa città mi ha dato una felicità incredibile"

NAPOLI - "Mi sento napoletano al cento per cento, questa città mi ha dato una felicità incredibile, questa è come se fosse casa mia. Io sono nato in Brasile ma la napoletanità, in questa città ho vissuto gli anni più belli della mia vita". Si apre così il discorso di Luis Vinicio al Napoli, che ha festeggiato i suoi 90 anni invitandolo all’SSC Napoli Konami Training Center, per una visita suggestiva ed emozionante. Tutta la squadra e il tecnico Luciano Spalletti hanno accolto "‘O Lione", bomber dei partenopei dal 1955 al 1960, donandogli una maglia celebrativa con il numero 90.