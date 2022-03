Mertens scatenato in monopattino: fa il turista ma... non a Napoli!

Avvistato un Dries Mertens scatenato. Il campione belga si è concesso una piccola pausa dagli impegni calcistici e, dopo la vittoria del suo Napoli, domenica sera contro la Lazio , ne ha approfittato per prolungare ancora un po' il suo soggiorno a Roma . Con lui la moglie Kat Kerkhofs , incinta del loro primo figlio, che ha pubblicato i video della mini fuga romantica sui social. La coppia si è divertita per le strade della Capitale a bordo di un monopattino: nelle storie condivise su Instagram si vedono i due sfrecciare di fronte alla Basilica di San Pietro, al Vaticano .

Mertens in vacanza a Roma: i ricordi di Kat Kerkhofs sui social

Dopo un meraviglioso tramonto con vista Cupolone, i due si sono concessi una meritata pausa a base di cacio e pepe al tartufo in un rinomato ristorante di Trastevere. C'è stato tempo anche per apprezzare le meraviglie artistiche della Città Eterna con una visita alla Chiesa di Sant'Agnese in Agone, nella centralissima Piazza Navona, e un salto al Pantheon. Lady Mertens compila guide minuziose dei posti che visita e anche stavolta non ha mancato di documentare tutto il divertimento nelle sue storie Instagram.