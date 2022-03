Cannavaro: “Insigne via perché non ha avuto offerte dal Napoli”

"Dall'inizio dell'anno dico che il Napoli è una buona squadra, allenata da un grande allenatore. Insigne? Ha dato il massimo fino a oggi, non ha avuto un'offerta da parte della società e quindi ha dovuto pensare al suo futuro . È legatissimo al Napoli e a Napoli, lo ha sempre dimostrato in questi anni". Dal presente al futuro, Fabio Cannavaro si è raccontato ai microfoni di Sky Sport svelando il suo desiderio più grande. "Per me allenare il Napoli è un sogno, sono sempre stato tifoso del Napoli, fin da ragazzo. So che devo lavorare e fare le mie esperienze. Vediamo in futuro", ha aggiunto il campione del mondo nel 2006.

Il futuro di Cannavaro: “Per adesso sto fermo”

"Futuro? Non saprei. Adesso la mia idea è quella di stare fermo, poi vediamo l'anno prossimo: mi rimetterò in gioco. In questo momento gli allenatori tedeschi sono un punto di riferimento, Klopp su tutti, perché sono quelli che da una buona fase difensiva riescono a fare anche la fase offensiva. In Italia, invece, è come stare su una salita: uno ti dà per morto, poi scali, ti alzi e te li fumi”.

Cannavaro: “Italia fuori dal Mondiale? Una catastrofe”

“Mi ha sorpreso il successo degli azzurri agli Europei - ha poi detto sul capitolo Nazionale - perché l'Italia era una squadra inizialmente non tra le favorite. Però, strada facendo, si è compattata e Mancini è riuscito a creare un gruppo straordinario. Per gli spareggi di ora, non sarà facile andare in trasferta in Portogallo. Mi preoccupa molto, ma questa Nazionale ci ha abituato a fare grandi cose, come vincere l'Europeo a casa degli inglesi", ha dichiarato ancora Cannavaro. "Mi auguro che il 'Mancio' resti per tanti anni. Poi, magari, in futuro, spero che ci sarà la possibilità per me di tornare a far parte di quella che è sempre stata una mia casa. Adesso la cosa principale è andare al Mondiale, perché, per una Nazionale come la nostra, saltare due edizioni di fila sarebbe davvero un dramma, una catastrofe", ha concluso l'ex difensore azzurro.