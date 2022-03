Napoli, Lobotka dirige il gran film dello scudetto

NAPOLI - Uno per undici. [...] Domenica, in occasione della grande sfida del Maradona con il Milan, a dirigere la sinfonia-scudetto sarà Lobotka. Sì, lui in regia al posto di Demme e per il resto confermati in blocco gli stessi assi calati dal signor Luciano con la Lazio dal primo minuto […] E allora, ancora quarantotto ore: due giorni di lavoro, con tanto di prove tattiche e rifinitura, e poi domenica sarà Napoli-Milan. La partita delle partite di questo momento storico di un campionato senza padroni. […]. Per quel che riguarda la formazione, dicevamo, Spalletti dovrebbe confermare dieci degli undici uomini schierati dall'inizio con la Lazio: e Lobotka, nuovo perno di una squadra che con lui in regia ha dimostrato di saper girare decisamente bene, sarebbe l'unica novità. Per la precisione: Ospina in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui nella linea a quattro difensiva; Lobo con Fabian in mediana; Politano, Zielinski e Insigne nel tris di trequarti alle spalle di Osimhen. […] La concentrazione, comunque, è alle stelle. Come l'entusiasmo, verrebbe da dire, stando al discorso di Rrahmani ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: «Per il titolo sarà una vera lotta: siamo tre e anche cinque squadre in lizza, comprese Atalanta e Juventus, ma noi ci crediamo». […] Lo scudetto, ora, è un obiettivo dichiarato. «Un sogno». Sì, vabbè, fa lo stesso.