“Napoli, credi ancora nello scudetto”

Il Napoli ci deve ancora credere, tutto è possibile. Lo ha detto Nicola Amoruso , ex attaccante azzurro e della Juve, intervenendo durante la trasmissione 'Febbre a 90' su Vikonos Web Radio/Tv. La sconfitta in casa con il Milan ha sicuramente messo il cammino in salita per la squadra di Luciano Spalletti , ma il tempo per recuperare i punti di ritardo c'è tutto.

Amoruso: “Napoli, un passo falso ci sta”

Quella con il Milan può essere considerata una buccia di banana. Il Napoli è inciampato sul più bello e ora deve riprendere la rincorsa. Questa è la lettura che dà Nick Amoruso all'attuale momento di Osimhen e compagni: “Per il Napoli tutto è ancora possibile, un passo falso ci sta in un campionato lungo con tante partite, bisogna avere fiducia nei propri mezzi e non demordere, certo c'è da dire che se si vuole vincere lo scudetto gli scontri diretti sono fondamentali, confido però in una ripresa immediata. Il Napoli deve crederci”.

“Verona difficile, ma è meglio così”

La partita di Verona arriva paradossalmente nel momento giusto secondo Amoruso: “E' una delle più complicate, perché il collettivo di Tudor è organizzato. Meglio così, però: dopo una sconfitta è sempre bene prepararsi al meglio, anche e soprattutto mentalmente. Se il Napoli vince a Verona può dare un grande segnale. Il problema del gol? Spalletti qualche attenuante l’ha avuta, se pensiamo all’assenza di Osimhen, Lozano e tanti altri. Ad ogni modo, in alcuni momenti la squadra dev’essere più cinica”.

“Scudetto: l'Inter ha ancora qualcosa in più”

Amoruso entra poi nel merito delle avversarie del Napoli nella lotta scudetto, non escludendo neanche la Juve: “L’Inter ha qualcosa in più e l’ha dimostrato anche a Liverpool nonostante l’eliminazione. Il Milan vive sulle ali dell’entusiasmo e la Juve è in rimonta anche se non mi convince del tutto. Ci sono 30 punti a disposizione, tutto è ancora aperto”.