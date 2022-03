Napoli, i convocati per Verona: Juan Jesus e Insigne recuperati

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per il prossimo impegno di campionato contro l' Hellas Verona , in programma allo stadio Bentegodi domenica alle 15. L'allenatore degli azzurri ritrova sia il capitano Lorenzo Insigne , completamente recuperato, sia il difensore brasiliano Juan Jesus .

Verona-Napoli, i convocati di Luciano Spalletti

Insigne venerdì si era allenato a parte, mettendo in dubbio il suo impiego per la gara contro la squadra di Igor Tudor. Il centrale brasiliano aveva avuto invece un risentimento alla coscia: le situazioni di entrambi sono rientrate sabato, e i due giocatori sono disponibili per la trasferta in Veneto dove ci sarà anche Fabian Ruiz, nonostante la pubalgia. Mancheranno all'appello invece Malcuit e Tuanzebe, che hanno lavorato quasi tutta la settimana a parte, oltre ad Alex Meret, che si è fratturato una vertebra lombare nella seduta di venerdì.

La lista completa dei convocati: Ospina, Marfella, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.