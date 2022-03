Napoli: intera seduta in gruppo per Insigne, terapie per Juan Jesus

Napoli verso il Verona: terapie per Meret

Dall'SSC Napoli Konami Training Center arrivano buone notizie per Luciano Spalletti. Lorenzo Insigne è infatti completamente recuperato e oggi ha svolto l'intera seduta in gruppo. Ancora palestra per Malcuit, terapie per l'infortunato Meret e personalizzato sul campo per Juan Jesus. L'appuntamento a Verona è per domani alle 15. Il gruppo, oggi, dopo una prima fase di torello e lavoro tattico ha giocato una partita a campo ridotto e alcune esercitazioni sui calci piazzati. In classifica, Osimhen e compagni sono scivolati a -3 dal Milan, ma davanti c'è anche l'Inter che ha una partita in meno (quella di Bologna) e potenzialmente potrebbe essere a +4 sul Napoli. A Verona, dunque, l'input che arriva da Spalletti è quello di cercare i tre punti.