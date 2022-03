Napoli, Osimhen: "La foto dopo il gol? I tifosi se la meritavano"

Osimhen: "Abbiamo meritato di vincere"

Non nasconde le insidie che riservava la trasferta del campo di Verona Osimhen: "Dopo la sconfitta contro il Milan, che ha fatto male, è stata in un certo senso una risposta. E' una risposta forte, su un campo difficile e contro una squadra molto organizzata. Ma abbiamo meritato di vincere". Il quarto gol consecutivo di testa vuole dire qualcosa: "Mi sto allenando molto per cercare di migliorare questo fondamentale, anche coi terzini Mario Rui e Di Lorenzo che mettono tanti cross, in modo che io possa sentirmi bene".

Osimhen: "Oggi solo uno step, per lo scudetto..."

Era importante ripartire dopo il ko con il Milan e questo il Napoli ha fatto. Nessun volo pindarico, dopo il match, da parte di Osimhen: "E' uno step quello che abbiamo raggiunto oggi, ma per credere veramente nello scudetto dobbiamo cercare di vincerle tutte, guardando ovviamente anche gli altri".

Osimhen: "Io fotografo? I tifosi meritavano un'istantanea"

Non è passata inosservata l'esultanza di Osimhen dopo il secondo gol: ha preso la macchina fotografica e ha fatto clic: "Koulibaly mi ha dato la fotocamera e ho scattato una foto ai tifosi perché sono stati eccezionali anche oggi e non era scontato dopo l'ultima sconfitta".