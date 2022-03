Barak e Sinisterra: il Napoli prepara i colpi di mercato per l'estate

VERONA - Benvenuti nel magico mondo del mercato, quel macrocosmo nel quale va tutto ma pure - ahinoi - l’esatto contrario. Bentornati alla fiera dei sogni (che a volte diventano incubi), una giostra incontrollabile in cui ciò che sta per essere scritto viene pure inaspettatamente cancellato. Quando il pallone è ancora gonfio, e tante storie vanno ancora (ri)scritte, il Napoli s’è lanciato nel proprio futuro o ha appena cominciato ad immaginarselo: sarà un’estate calda, partirà un bel po’ di gente, Insigne è praticamente in Canada, Ghoulam andrà in scadenza, Fabian Ruiz potrebbe scoprire che di estimatori ce ne sono, eccome, alcuni pure disposti a far follie, e il progetto, per gradire, dovrà cominciare proprio da quelle zone nelle quali sarà poi indispensabile intervenire. [...]