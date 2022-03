Aronica: "Il Napoli è la favorita per lo scudetto, ma occhio alla Juve"

NAPOLI - Salvatore Aronica, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: “Reagire nei momenti di difficoltà è nel dna del Napoli. Uscire da Verona con 3 punti è una grande dimostrazione di forza, adesso serve continuità. Queste nove partite che rimangono hanno insidie diverse per tutte le squadre. L’Inter ha avuto il trend negativo più lungo, penso che il Napoli sia la favorita per la vittoria finale. Il campionato rimane comunque apertissimo e anche la Juventus può rientrare nella lotta”.