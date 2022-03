Napoli-Udinese: allenamento a parte per Osimhen e Ounas

Il Napoli ha continuato la preparazione a Castelvolturno in vista del match di sabato prossimo contro l' Udinese , in programma alle 15 al Maradona e valido per la trentesima giornata di Serie A . Victor Osimhen e Adam Ounas hanno svolto un lavoro personalizzato in campo.

Napoli, tre assenti contro l'Udinese

La squadra di Luciano Spalletti ha svolto una seduta mattutina al Konami Training Center: "Il gruppo ha effettuato una prima fase di torello e successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Di seguito partita a campo ridotto e circuito atletico di forza. Chiusura con lavoro tattico per reparti e partite a tema", è la nota della società partenopea. Contro l'Udinese mancheranno Malcuit, Petagna e Meret. Il primo ha svolto lavoro in palestra, mentre l'ex attaccante dell'Atalanta e il vice di Ospina hanno proseguito le loro terapie per recuperare dai rispettivi infortuni.

Napoli, lavoro personalizzato per Osimhen e Ounas

Non hanno lavorato in gruppo neanche Victor Osimhen e Adam Ounas. I due giocatori "hanno svolto in via preventiva lavoro personalizzato in campo". Possibile un affaticamento per entrambi, la loro presenza non dovrebbe essere in dubbio per sabato.