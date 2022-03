Napoli, Lobotka: "Voglio aiutare la squadra a raggiungere il sogno scudetto"

NAPOLI - Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, ha rilasciato un'intervista a Napoli Magazine. Ecco le sue parole: "Punto di riferimento per il Napoli? Non so cosa è cambiato ma di sicuro mi sono allenato bene in modo professionale fin dal primo giorno di ritiro: voglio aiutare la nostra squadra a raggiungere il nostro sogno". Spalletti lo ha paragonato a Pizarro per il modo di giocare. Lobotka risponde così: "E' difficile dirlo, ma di sicuro se il mister mi ha paragonato a lui mi fa piacere. Pizarro è stato un grande giocatore. Gioco in quella posizione, è vero, sono qui per divertirmi e spero di rendere felici i tifosi, mentre mi godo la vita e il calcio". Il sogno scudetto è ancora possibile: "Nella vita tutto è possibile. Sappiamo che è ancora possibile -ha continuato Lobotka-, ma sappiamo che è molto difficile. Mancano 9 partite e ci sono 3 squadre che aspirano a diventare campioni. Noi siamo concentrati su noi stessi, sulle nostre partite, vogliamo terminare nel migliore dei modi la stagione". Il suo pensiero su Osimhen e Mertens e sulla sconfitta contro il Milan: "Parliamo di due giocatori molto bravi. Osimhen e' più veloce, quando viene lanciato a campo aperto, ed il lavoro di chi gli sta attorno e' importante. Mertens è molto bravo in zona d'attacco, sa individuare spesso i passaggi giusti da fare, ci permettono entrambi di avere piu' soluzioni di gioco, sono davvero forti tutti e due. Ko col Milan? Hanno degli ottimi calciatori e sono una buona squadra. Ci è mancata un po' di fortuna". Successivamente l'intervista ha toccato altri temi: "Posso giocare sia con un centrocampo a due che con un centrocampo a tre. Guerra? E' un discorso che riguarda il mondo intero. Nessuno vuole la guerra e la campagna di sensibilizzazione attuata dal Napoli credo che sia stata un'idea opportuna. Inter e Milan favorite? Tutti hanno possibilita', noi dobbiamo pensare solo a combattere per provare a vincere queste ultime 9 gare. Il sogno? Vincere lo scudetto col Napoli. Chi capitano al posto di Insigne? Ce ne sono tanti, da Koulibaly e Zielinski, che hanno tante presenze nel Napoli. Loro hanno gia' indossato la fascia, quando non c'era Insigne. Prima pero' serve capire chi ci sarà, oggi non e' facile fare una previsione".