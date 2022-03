Napoli: Lozano convocato per il Messico

Gerardo Martino , commissario tecnico argentino, ha diramato le convocazioni per la Nazionale del Messico , chiamata agli ultimi tre impegni per qualificarsi ai Mondiali in Qatar. Gli appuntamenti prevedono giovedì 24 marzo la visita degli Stati Uniti all'Azteca, domenica 27 trasferta in Honduras e mercoledì 30 marzo di nuovo all'Azteca ecco l'El Salvador. Tra i giocatori chiamati da Martino c'è anche l'attaccante del Napoli Hirving Lozano . Che tornerà pochi giorni prima dell'incontro di campionato a Bergamo contro l' Atalanta .

Messico: ecco chi sono i convocati di Martino

Nel Messico non ci sono Andres Guardado e Rogelio Funes Mori perché infortunati. A sorpresa è stato chiamato per la prima volta il giovane attaccante del Cruz Azul, Santiago Gimenez. Tra gli assenti, spiccano i nomi del Chicharito Hernandez e di Orbelìn Pineda.

Ecco l'elenco dei convocati dal Tata Martino:

Portieri: Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera e Jonathan Orozco

Difensori: Jesús Angulo, Erick Aguirre, Julián Araujo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jeús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Johan Vásques e Edson Álvarez.

Centrocampisti: Uriel Antuna, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Digo Lainez, Rodolfo Pizarro, Carlos Rodríguez e Luis Romo.

Attaccanti: Jesús Corona, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Henry Martín e Alexis Vega.

Lozano: quest'anno solo 5 gol con il Napoli

Non è una stagione facile per Hirving Lozano, tornato da poche settimane a disposizione di Spalletti dopo i problemi fisici. L'esterno offensivo ha giocato finora 20 partite in campionato segnando quattro gol (una doppietta decisiva con il Bologna). L'unica altra rete è arrivata in Europa League. Poco più della metà, però, sono state le gare in cui il messicano è partito dall'inizio. Per Spalletti non è un titolare fisso, insomma, anche a causa del suo rendimento molto incostante e di alcuni acciacchi.