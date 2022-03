Koulibaly presto cittadino onorario di Napoli: l’annuncio del sindaco

Biglietti gratis per i suoi connazionali

Sportivo dentro e fuori dal campo, la sua ultima iniziativa di regalare ai suoi connazionali alcuni biglietti per la partita tra Napoli-Udinese, ha riacceso il discorso lasciato in sospeso un anno fa, dalla scorsa legislatura, in merito al conferimento della cittadinanza onoraria. "Stiamo valutando - ha dichiarato nel corso di un evento il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - È un ragazzo straordinario: oltre ad essere un grande atleta è un uomo di sani principi. Ama Napoli e lo ha sempre dimostrato. Stiamo lavorando affinché possa accadere nel più breve tempo possibile".

Le altre iniziative solidali di Koulibaly

Impegnato nel sociale, non è la prima volta che il giocatore esprime la sua premura nei confronti dei suoi connazionali attraverso azioni di solidarietà. In occasione del suo trentesimo compleanno lo scorso giugno, infatti, spedì in Senegal una nave piena di medicinali e indumenti. Inoltre, è attivo anche sul fronte del razzismo. Non è passata nemmeno una settimana dal triste episodio dello striscione anti-napoletano con le bandiere di Russia e Ucraina e le coordinate di Napoli, che suggeririvano goliardicamente un bombardamento. Provocazione alla quale il numero 26 del Napoli ha risposto con un post sui social, in cui ha invitato gli autori del gesto a usare il cervello. Il tutto condito da una canzone di Pino Daniele: esame superato.

Un amore lungo otto anni

Così, passo dopo passo, la vecchia proposta del consigliere comunale Nino Simeone prende sempre più piede. Una riconoscenza che non farà altro che aumentare l'amore e la graditudine che il vicecapitano prova per la squadra da ormai otto anni, da quando ha indossato la prima volta i colori della città.