Napoli, il retroscena di Ospina: "Decisiva la carica di Spalletti nell'intervallo"

Ospina carica Mertens: "Fa la differenza"

Ospina ha poi dribblato il tema scudetto, invitando a pensare a un match alla volta, per poi parlare della pesante assenza di Osimhen nel prossimo match contro l'Atalanta, a causa di una squalifica: "Continuiamo a credere nel nostro lavoro e in tutto quello che stiamo facendo. Ora pensiamo solo alla prossima partita contro l'Atalanta. Osimhen squalificato? La nostra rosa è composta da giocatori di grande qualità. Tutti vogliono entrare per dare una mano alla squadra, Mertens ci ha dato una grande mano quando è entrato. Sappiamo che è un giocatore che può fare la differenza".

Ospina, contratto in scadenza e futuro in bilico

Ospina ha disputato contro l'Udinese la partita numero 26 del proprio campionato, sulle 30 giocate dal Napoli. Solo due le esclusioni subite per scelta tecnica dal colombiano in stagione in Serie A, nelle prime due giornate contro Venezia e Genoa, per poi saltare la trasferta di Bologna per metà gennaio e la successiva gara interna contro la Salernitana a causa di un infortunio al braccio. Il futuro del 33enne estremo difensore è però strettamente legato alla trattativa per il rinnovo del contratto che lo lega alla società azzurra solo fino al prossimo 30 giugno.