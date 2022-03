Anguissa infortunato: salta gli impegni del Camerun

L'infortunio con l' Udinese costringe il centrocampista Franck Zambo Anguissa a saltare il doppio impegno del Camerun , valido per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022, contro l'Algeria, in programma il 25 e il 29 marzo. La doppia sfida fa parte della zona africana. Al posto di Anguissa , è stato convocato Arnaud Djoum. Lo ha comunicato la stessa federazione del Camerun.

Anguissa ko: il comunicato del Camerun

Così recita il comunicato del Camerun sull'infortunio e il forfait di Anguissa: "Dopo l'infortunio rimediato con il suo club questo fine settimana, Franck Zambo Anguissa salterà il doppio confronto contro l'Algeria in programma il 25 e 29 marzo 2022, valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022. Sarà sostituito da Arnaud Djoum".

Il Napoli verso Bergamo in emergenza

Qualora gli esami nelle prossime ore dovessero dare un esito negativo per Anguissa, il Napoli si ritroverebbe in totale emergenza per la trasferta di Bergamo, alla ripresa del campionato. Mancheranno sicuramente gli squalificati Rrahmani e Osimhen, oltre all'infortunato Di Lorenzo. Dovesse venire a mancare anche il centrocampista, per Spalletti la trasferta contro l'Atalanta sarebbe ancora più complicata di quello che già è. Non ci sarà nemmeno il naturale sostituto di Osimhen, Petagna, anche lui in infermeria. Per Meret la stagione potrebbe essere già conclusa a causa della frattura della seconda vertebra lombare.