Napoli, Calenda: "Per Osimhen giallo eccessivo, ma non c'è malafede"

NAPOLI - Nonostante sia arrivata un'altra vittoria contro l'Udinese, in casa Napoli c'è ancora un po' di amarezza per il giallo mostrato dall'arbitro Fourneau a Victor Osimhen che, già diffidato, sarà costretto a saltare la sfida contro l'Atalanta alla ripresa del campionato dopo la sosta: "Partiamo dal fatto che ci sia la buona fede - sottolinea l'agente Roberto Calenda intervenendo ai microfoni di Radio Marte - perché altrimenti non dovremmo più guardare le partite di calcio. C'è un po' di confusione tra gli arbitri su Var e falli di mano. Tutti noi non riusciamo a darci spiegazioni, ma penso che gli arbitri siano in confusione. Sanzionare con il giallo il fallo di mano di Osimhen è eccessivo, non è che può tagliarsi le mani. Peraltro mi sembra che la palla abbia colpito prima il corpo. Non era da cartellino giallo, ma come sbagliano i giocatori possono farlo anche gli arbitri, prendiamola così". A proposito di episodi da moviola, il procuratore dà il suo parere anche al contatto tra Tomori e lo stesso Osimhen non sanzionato nella sfida tra partenopei e Milan: "Quello era fallo da rigore tutta la vita - assicura Calenda - anche da sanzionare con un'ammonizione. Non è che ci siano altri discorsi: è fallo. Diciamo però che l'arbitro in campo non ha ritenuto opportuna la chiamata. Decisione ferma che ha preso lui in campo. Tutta la squadra arbitrale deve aiutarsi. Il Napoli stesso comunque non ha dato più di tanta importanza all'episodio".