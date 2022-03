Napoli verso l'Atalanta: terapie per Anguissa e altri tre azzurri

Il Napoli di Luciano Spalletti ha continuato sabato la sua preparazione in vista della partita contro l' Atalanta , in programma allo stadio Maradona domenica 3 aprile, alla ripresa del campionato di Serie A . Seduta mattutina al Konami Training Center per gli azzurri, in campo senza i giocatori impegnati nelle Nazionali .

Napoli: seduta a ranghi ridotti, terapie per Anguissa e altri tre

"La squadra ha svolto una prima fase di torello e successivamente partitina a campo ridotto. Il gruppo tornerà ad allenarsi martedì", è la nota della società partenopea, che ha anche reso noti i nomi dei giocatori che hanno svolto a Castelvolturno un lavoro differenziato, in palestra e in piscina: "Petagna e Ounas hanno fatto terapie e palestra. Meret ha svolto terapie e piscina. Terapie per Anguissa". Mister Spalletti spera di recuperare il centrocampista camerunense in tempo per la gara contro l'Atalanta: il giocatore è alle prese con un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare gli impegni con la sua Nazionale.