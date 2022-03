Napoli, Anguissa: "Torno prima possibile"

NAPOLI - Frank Anguissa è fiducioso nonostante l'infortunio alla coscia. Il centrocampista del Napoli costretto a disertare gli impegni della sua nazionale e chissà forse anche quello con l'Atalanta, si è detto ottimista postando pure un commento sui social insieme ad una foto con un membro dello staff medico del Napoli. “Facciamo di tutto per tornare il più presto possibile”, questo il messaggio di Anguissa che si è già rimboccato le maniche e ha messo l'Atalanta nel mirino. Ci spera lui e pure Spalletti, le assenze già annunciate per la partita dopo la sosta con i bergamaschi sono già notevoli e uno come lui servirebbe eccome. Già, perchè l'obiettivo scudetto è a un passo e sbagliare d'ora in avanti sarà vietato.