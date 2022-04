De Laurentiis deferito, la difesa del Napoli: “Nessuna norma violata”

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Come prima, certo non più di prima, perché «quella» Juventus-Napoli del 4 ottobre 2020 andò oltre, sfidò la resistenza umana, approdò al Collegio di Garanzia, finì per rivoltare le sentenze precedenti, cancellò sconfitte a tavolino e rimosse punti di penalizzazione, divenne - nel momento in cui Franco Frattini emise il giudizio ultimo e dunque definitivo - uno spartiacque. Fu un’altra giustizia, dai tempi del Covid. Stavolta, in questa bolla, c’è ancora Juventus-Napoli, che però è divenuta argomento di (prolungata) riflessione da parte di Giuseppe Chinè, che si è appellato all’articolo 4 comma 1 - osservanza dei principi di lealtà, di correttezza, di probità - e alla fine di un tour che deve essere stato tortuoso, adesso la palla rovente passa al Tribunale Federale ma anche all’avvocato Mattia Grassani e al suo collega Enrico Lubrano, gli uomini che spinsero il Collegio di Garanzia a spalancare nuove frontiere. A ottantaquattro giorni da quella sera, Mattia Grassani è pronto per lanciarsi in una partita «assolutamente inattesa», perché «ritenevamo, nella fase delle indagini condotte dalla Procura Federale, di avere, attraverso la dettagliata deposizione resa dal Presidente De Laurentiis e con la produzione dei documenti provenienti dalle ASL, di avere dimostrato la totale estraneità sia del Club sia dei suoi massimi dirigenti. Ritenevamo e riteniamo di essere dalla parte del giusto e di avere rispettato tutte le norme in materia di Covid, sia quelle statuali sia quelle sportive».