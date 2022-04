Politano, il riscatto dopo la delusione: la scelta di Spalletti 

NAPOLI - La delusione Mondiale e la speranza italiana. Matteo Politano non ha avuto neanche il tempo di godersi il ritorno in Nazionale, anzi ha fatto in tempo a prendersi il peggio della sconfitta con la Macedonia e a rimediare un affaticamento muscolare, e poi è rientrato alla base. In anticipo, insieme con Insigne, perché come ha detto il ct Mancini alla vigilia della Turchia: non era al meglio e non avrebbe giocato. Corretto: domenica con l'Atalanta, però, toccherà a lui. E se vero è che l'Italia è rimasta fuori dal mondo, lo è altrettanto che il Napoli ha ancora l'ambizione e la speranza di mettere le mani sul Paese. Sullo scudetto: ecco perché Matteo dovrà archiviare in fretta il Qatar; ecco perché in questi giorni che restano dovrà fare di tutto per recuperare una condizione accettabile. Soprattutto perché, con Lozano atteso in gruppo soltanto domani, giusto in tempo per una seduta defatigante dopo la trasvolata oceanica e per saltare sull'aereo che porterà la squadra a Bergamo, sarà a lui a recitare da titolare nel tridente con Insigne e Mertens.