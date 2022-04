Atalanta-Napoli: Carmando esclusivo, Alemao e quella monetina

NAPOLI - In settantanove anni, portati splendidamente, Salvatore Carmando ne ha vissuti trentadue in quel «testa o croce» che a Bergamo, 8 aprile ‘90, diventa il tormento della sua vita. Le mani che Diego portò con sé ai Mondiali in Messico, servono ora per disegnare un tempo che non è mai evaporato ma anche per tratteggiare un cerchio, che accompagna il sorriso di quella maschera umana e dolcissima. «Un classico, non mi sorprende e non mi stanco di ascoltare. Ormai ci ho fatto l’abitudine». C’è una moneta da 100 lire che ancora resta lì a volteggiare nella rievocazione d’una domenica così lontana e invece straordinariamente vicina, perché intanto, nonostante si sia ormai piombati in un altro secolo, la narrazione procede. Come se uno scudetto potesse valere semplicemente 100 lire.